Эпическое возвращение революционного ротора — фанаты Mazda будут в восторге

Mazda решила создать спорткар с роторным мотором

Японский автопроизводитель Mazda анонсировал возобновление разработок революционных роторных двигателей и создание нового спорткара. В автомобильной отрасли сообщение бренда вызвало фурор.

Дело в том, что культовый RX-8 — последняя модель с роторным мотором – сошел с конвейера больше 10 лет назад, в 2012 году. И теперь в ходе Токийского автосалона президент Mazda Кацухиро Моро заявил, что в настоящее время собирается команда из инженеров и разработчиков специально для возрождения уникальной технологии.

Mazda RX-8

Этому событию предшествовал повышенный интерес к концепт-кару Iconic SP, оснащенному компактным двухроторным двигателем мощностью 365 л.с. Моро амбициозно заявил, что Iconic SP превзойдет по своему функционалу Porsche 911. Двухместный автомобиль при желании можно уменьшить до размеров культового родстера MX-5, двигатель работает на бензине, водороде, биотопливе и газе.

В рабочем названии концепта Iconic SP есть отсылка к легендарному спорткару RX, возвращение которого планируется. Если проект утвердят, серийная модель появится не раньше 2026 года. Его реализация – это вызов для Mazda и прорыв для всей автоиндустрии.

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Источник: cenyavto.com