Водителям рассказали, от каких машин надо срочно избавляться

Эксперт перечислил проблемные автомобили с пробегом

Владельцы непопулярных в России марок автомобилей могут столкнуться с проблемами при их ремонте, поэтому им нужно срочно их продавать. Такое мнение в беседе с изданием «Газета.Ru» высказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«Например, хороший автомобиль Genesis G70, он активно использовался в каршеринге, но «не зашел» на российском рынке. То же самое можно сказать про Kia Stinger или французские Citroen, Peugeot и некоторые небюджетные модели Renault, которые у нас не любили», — перечислил собеседник издания.

То же самое относится и к моделям, близким к Nissan и Mitsubishi, напомнил Рогов. В частности, кроссовер Peugeot 4007, идентичный Mitsubishi Outlander, очень сложно перепродать. Что касается бренда Renault, то неликвидными могут стать европейские модели Laguna, а также ввозимый из Кореи Renault Koleos на базе агрегата Nissan.

«Могут возникнуть сложности с перепродажей Samsung — их активно ввозили по схеме параллельного импорта. Автомобили Samsung заказывали, потому что они были доступны по цене, в дальнейшем в России такую машину трудно будет перепродать», — объяснил эксперт.

В России не любят саму марку Renault, так еще аналогичные Renault автомобили стали выпускать под совсем незнакомым россиянам брендом, подытожил Рогов.

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Источник: gazeta.ru