#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тизер нового Ford Ranger Raptor
20 января
Ford приоткрыл завесу тайны над своим новым Ranger Raptor для «Дакара»
Компания Ford анонсировала гоночный суперпикап...
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
20 января
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
Электрокар Hyundai Ioniq оказался быстрее...
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
20 января
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
Автостат решил назвать самый популярный...

Водителям рассказали, от каких машин надо срочно избавляться

Эксперт перечислил проблемные автомобили с пробегом

Владельцы непопулярных в России марок автомобилей могут столкнуться с проблемами при их ремонте, поэтому им нужно срочно их продавать. Такое мнение в беседе с изданием «Газета.Ru» высказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«Например, хороший автомобиль Genesis G70, он активно использовался в каршеринге, но «не зашел» на российском рынке. То же самое можно сказать про Kia Stinger или французские Citroen, Peugeot и некоторые небюджетные модели Renault, которые у нас не любили», — перечислил собеседник издания.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Настоящий китайский внедорожник: лучше, чем Land Cruiser и Defender?

То же самое относится и к моделям, близким к Nissan и Mitsubishi, напомнил Рогов. В частности, кроссовер Peugeot 4007, идентичный Mitsubishi Outlander, очень сложно перепродать. Что касается бренда Renault, то неликвидными могут стать европейские модели Laguna, а также ввозимый из Кореи Renault Koleos на базе агрегата Nissan.

«Могут возникнуть сложности с перепродажей Samsung — их активно ввозили по схеме параллельного импорта. Автомобили Samsung заказывали, потому что они были доступны по цене, в дальнейшем в России такую машину трудно будет перепродать», — объяснил эксперт.

В России не любят саму марку Renault, так еще аналогичные Renault автомобили стали выпускать под совсем незнакомым россиянам брендом, подытожил Рогов.

Источник: gazeta.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 929
18.01.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0