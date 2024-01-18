Эксперт назвал источник проблем с аккумулятором

Водителям решили напомнить главную причину поломок машин в экстремальные морозы

Главной причиной поломок автомобилей во время сильных морозов является плохая подготовка к зимнему сезону. Такое мнение «Известиям» озвучил член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

По словам директора сети СТО Татьяны Овчинниковой, количество обращений автовладельцев на станции техобслуживания в период новогодних праздников выросло на 15% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

«Число записей на СТО в новогодние каникулы выросло на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 4 и 9 января стали пиковыми днями», — уточнила собеседница издания.

Опрошенные эксперты убеждены, что водители пренебрегают обязательной подготовкой своего автомобиля для эксплуатации в сложных условиях российской зимы.

«Главная проблема в том, что многие владельцы не готовят автомобиль к экстремальным температурам. В теплую зиму это «прокатывает», а в эту — нет», — убежден член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Нужно помнить простые истины: со старым аккумулятором автомобиль не заведется, а разряженная АКБ замерзнет, напоминает эксперт. Если в замке есть вода, то двери не откроются, а мокрые уплотнители при попытке их открыть могут повредиться, перечисляет Плисов.

Если в полупустом топливном баке образовался конденсат, есть риск примерзания фильтра и топливопривода. В такой ситуации автомобиль точно не заведется, констатирует Плисов. По словам экспертов, нынешние морозы отразились на автомобилях практически всех марок, вне зависимости от страны-производителя.

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Источник: iz.ru