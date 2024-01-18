#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тизер нового Ford Ranger Raptor
20 января
Ford приоткрыл завесу тайны над своим новым Ranger Raptor для «Дакара»
Компания Ford анонсировала гоночный суперпикап...
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
20 января
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
Электрокар Hyundai Ioniq оказался быстрее...
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
20 января
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
Автостат решил назвать самый популярный...

Эксперт назвал источник проблем с аккумулятором

Водителям решили напомнить главную причину поломок машин в экстремальные морозы

Главной причиной поломок автомобилей во время сильных морозов является плохая подготовка к зимнему сезону. Такое мнение «Известиям» озвучил член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

По словам директора сети СТО Татьяны Овчинниковой, количество обращений автовладельцев на станции техобслуживания в период новогодних праздников выросло на 15% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Настоящий китайский внедорожник: лучше, чем Land Cruiser и Defender?
«Число записей на СТО в новогодние каникулы выросло на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 4 и 9 января стали пиковыми днями», — уточнила собеседница издания.

Опрошенные эксперты убеждены, что водители пренебрегают обязательной подготовкой своего автомобиля для эксплуатации в сложных условиях российской зимы.

«Главная проблема в том, что многие владельцы не готовят автомобиль к экстремальным температурам. В теплую зиму это «прокатывает», а в эту — нет», — убежден член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Нужно помнить простые истины: со старым аккумулятором автомобиль не заведется, а разряженная АКБ замерзнет, напоминает эксперт. Если в замке есть вода, то двери не откроются, а мокрые уплотнители при попытке их открыть могут повредиться, перечисляет Плисов.

Если в полупустом топливном баке образовался конденсат, есть риск примерзания фильтра и топливопривода. В такой ситуации автомобиль точно не заведется, констатирует Плисов. По словам экспертов, нынешние морозы отразились на автомобилях практически всех марок, вне зависимости от страны-производителя.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: iz.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / Drazen Zigic
Количество просмотров 230
18.01.2024
Фото:freepik / Drazen Zigic
Поделиться:
Оцените материал:
0