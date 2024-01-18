ВТБ Лизинг предлагает LADA Vesta в лизинг со скидкой 140 000 рублей

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ВТБ Лизинг в рамках участия в программе «LADA Лизинг» предлагает своим клиентам легковой автомобиль LADA Vesta со скидкой 140 000 рублей.

Специальное предложение распространяется на все модели Vesta в кузове седан и доступно до 31 января 2024 года*.

Так, LADA Vesta в кузове седан с рекомендованной розничной ценой 1 591 900 рублей можно приобрести в лизинг за 1 451 900 рублей. При условии заключения договора сроком на 5 лет и авансе 30% ежемесячные платежи за пользование автомобилем составят 28 782 рубля, а экономия на налогах для компаний на ОСН — более 700 000 рублей.**

В широкий список стандартного оборудования LADA Vesta входят: полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза всех колес и другие опции. Версия Life оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с., также в комплектацию входит сиденье водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений, мультимедийная система LADA EnjoY с 7-дюймовым экраном, мультифункциональное рулевое колесо, розетка 12V для пассажиров второго ряда.

«ВТБ Лизинг за счет участия в программе «LADA Лизинг» получает партнерскую скидку, которую передает своим клиентам. Благодаря этому стоимость нового легкового автомобиля LADA Vesta становится самой доступной на рынке. Также, приобретая автомобиль в ВТБ Лизинг, предприниматели могут выбрать оптимальные условия сделки — с минимальным авансом, низкими ежемесячными платежами или без переплат за лизинг. Налоговые льготы при лизинге дополнительно позволят оптимизировать расходы на машину», — прокомментировал Андрей Гетманюк, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

Подать заявку на приобретение в лизинг LADA Vesta со скидкой 140 000 рублей от стоимости клиенты могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*Специальное предложение не распространяется на модель Sportline.

**Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН, стоимость автомобилей действительна на 17.01.2024.

Реклама/АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229/erid 4CQwVszH9pWvK5vS1a8