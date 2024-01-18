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Верните мне 2011-й! Как подорожали автомобили за 12 лет

НАПИ: с 2011 года цены на легковые автомобили выросли в три раза

Опубликованы свежие статистические данные о том, как менялись цены на новые легковушки, продаваемые в России, за последнее десятилетие с небольшим. За точку отсчета специалисты приняли декабрь 2011 года, когда средняя цена легкового автомобиля составляла 1 597 640 рублей.

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Как известно, помимо перманентного «ползучего» роста цен на машины имеют место и скачкообразные повышения – обычно катализатором этих скачков выступают какие-то серьезные события, влияющие на индустрию в целом. Тем не менее, в декабре относительно благополучного 2019-го средняя цена на новую легковую машину составляла уже 2 824 376 рублей.

А вот к декабрю 2022 года показатель изменился значительно и весь следующий год держался примерно на одном и том же высоком уровне. К концу 2023 года средняя цена новой легковушки в России составляла 4 688 580 рублей.

Средняя цена автомобиля, 2011-2023
Средняя цена автомобиля, 2011-2023

Таким образом, по сравнению с 2019 годом цены на легковые автомобили в России выросли на 66%, а по сравнению с 2011 годом – на 193,5%. То есть почти в три раза.

Источник: НАПИ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash, НАПИ
Количество просмотров 151
18.01.2024
Фото:Unsplash, НАПИ
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