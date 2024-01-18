Верните мне 2011-й! Как подорожали автомобили за 12 лет
Опубликованы свежие статистические данные о том, как менялись цены на новые легковушки, продаваемые в России, за последнее десятилетие с небольшим. За точку отсчета специалисты приняли декабрь 2011 года, когда средняя цена легкового автомобиля составляла 1 597 640 рублей.
Как известно, помимо перманентного «ползучего» роста цен на машины имеют место и скачкообразные повышения – обычно катализатором этих скачков выступают какие-то серьезные события, влияющие на индустрию в целом. Тем не менее, в декабре относительно благополучного 2019-го средняя цена на новую легковую машину составляла уже 2 824 376 рублей.
А вот к декабрю 2022 года показатель изменился значительно и весь следующий год держался примерно на одном и том же высоком уровне. К концу 2023 года средняя цена новой легковушки в России составляла 4 688 580 рублей.
Таким образом, по сравнению с 2019 годом цены на легковые автомобили в России выросли на 66%, а по сравнению с 2011 годом – на 193,5%. То есть почти в три раза.
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Источник: НАПИ
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