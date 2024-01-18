Президент РФ: задачей ГИБДД является обеспечение безопасности на дорогах

Путин напомнил сотрудникам ГИБДД об их первостепенной обязанности

Первостепенной задачей сотрудников Госавтоинспекции является обеспечение безопасности дорожного движения, а не ловля «кого бы то ни было». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Задача гаишников — не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП», — подчеркнул российский лидер.

Путин рассказал, что с удивлением узнал о том, что полномочия по регистрации аэродромной техники были возложены на Министерство сельского хозяйства.

«Да, это правда, просто исторически начиналось все с регистрации тракторов и комбайнов, и, чтобы не перегружать, еще в советское время, ГАИ, занимался этим Минсельхоз, чтобы гаишники не ловили трактористов и комбайнеров по дороге, по полям», — ответил лидеру РФ глава Минпромторга Денис Мантуров.

Согласно сообщению заместителя главы Госавтоинспекции генерал-майора полиции Олега Понарьина, в период с 1 по 8 января 2023 года в регионах России зафиксировано более 70 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. В сравнении с показателями за предыдущий год количество ДТП по вине водителей с признаками опьянения в 2023 году значительно сократилось, подчеркнули в Госавтоинспекции.

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Источник: iz.ru