Дилер привез в РФ сверхэкономичный Jaecoo J7 с расходом 4,2 л/100 км и запасом хода 1400 км
Новая версия кроссовера Jaecoo J7 появилась в одном из дилерских центров бренда. Речь идет о гибриде и самой экономичной модели, расход топлива которой составляет 4,2 л / 100 км, а запаса хода хватает на 1400 км. Появление автомобиля у дилера примечательно тем, что официальная премьера в России запланирована на второй квартал текущего года.
Из внешних изменений гибридного Jaecoo J7 – лючок для зарядного разъема, расположенного сзади с правой стороны. Изменения в большей степени коснулись салона: переключатель режимов КП переехал с центрального тоннеля на подрулевой переключатель, в итоге это привело к другим изменениям.
В частности, управление светом с подрулевого рычажка переместили на отдельную панель слева от руля. На центральном тоннеле вместо кругового селектора выборов режимов движения теперь новый блок функциональных кнопок. Изменения претерпели даже подлокотник. Кроме того, изменились клавиши стеклоподъемников, дверные карты тоже изменены, над рулем установлена камера системы мониторинга состояния водителя.
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Источник: ixbt.com
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