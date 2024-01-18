Благосостояние россиян выросло — в России снизилась доля автомобилей сегмента эконом
Доля автомобилей в сегменте эконом на рынке России по итогам 2023 года снизилась до 36%. Но в среднем выражении этот показатель вырос до 33%. Для сравнения — еще в 2021 году этот показатель составлял более 70%, а в среднем выражении — 16%.
По мнению президента Ассоциации российских автодилеров Алексея Подщеколдина, сложившаяся ситуация объясняется тем, что иномарки, доля которых на рынке РФ составляет 48%, относят к среднему классу из-за расходов на логистику и других сборов, влияющих на конечную стоимость новых машин.
Примерный порядок формирования отпускной цены Подщеколдин показал на примере китайского автомобиля Jetta VA3. Его оптовая цена на рынке в Китае составляет 930 тысяч в переводе на рубли, а в России в розницу его продают уже за 2,2 млн рублей — это выше оптовой стоимости на 238 %, или в 2,3 раза.
Подщеколдин уточнил, что розничная цена формируется следующим образом:
- 3 тысячи рублей — сбор за таможенное оформление;
- 745 тысяч рублей — вклад официальных сборов;
- 300 тысяч рублей — утильсбор;
- 140 тысяч рублей — таможенное оформление;
- 7 тысяч рублей — вклад акциза;
- 215 тысяч рублей — НДС;
- 30 тысяч рублей — оплата ОТТ;
- 50 тысяч рублей — установка информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Затем нужно прибавить стоимость доставки — 250 тысяч на каждый автомобиль. Получается, что маржа дилера и дистрибьютора составляет всего 6,5%, или порядка 145 тысяч рублей на один автомобиль.
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Источник: fontanka.ru
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