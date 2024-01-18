Lada Granta стала самой продаваемой в 2023 году — россияне потратили на нее 160,3 млрд рублей

В 2023 году россияне потратили на покупку новых машин 2,83 трлн рублей

На покупку новых легковых автомобилей россияне потратили в 2023 году 2,83 трлн рублей. Такие подсчеты обнародовали аналитики «Автостат Инфо».

Для сравнения: в 2022 году этот показатель составил 1,47 трлн рублей. В частности, на приобретение кроссоверов и внедорожников сегмента SUV жители РФ потратили за год 2,27 трлн рублей. На долю продаж машин сегмента B пришлось 166,5 млрд рублей в 2023 году.

Например, выбор, сделанный в пользу китайского автомобиля Chery, достиг значений в 341,1 млрд рублей. На покупку отечественной Lada россияне потратили 304,4 млрд рублей. Отмечается, что в топ-5 вошли китайские бренды: Geely – 301,9 млрд рублей, Haval – 275,2 млрд рублей, Exeed – 179,3 млрд рублей. Затем в списке идут Mercedes-Benz, Changan, Omoda, Kia и Toyota.

Если говорить о моделях, то жители РФ потратили на покупку Lada Granta 160,3 млрд рублей. Второй по популярности стала модель Chery Tiggo 7 Pro (122,6 млрд рублей), третье место у Haval Jolion (121 млрд рублей). Также в пятерку самых продаваемых вошли Omoda C5 (97,4 млрд рублей) и Geely Monjaro (91,6 млрд рублей).

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Источник: www.avtostat-info.com