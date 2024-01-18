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Китайские производители хотят продать в 2024 году в РФ в два раза больше машин, чем в 2023-м

Дилеры подсчитали, что авторынок РФ на 50% состоит из китайских брендов

Российский автомобильный рынок в настоящее время на 50% заполнен продукцией китайских производителей. Об этом рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

«Автомобильный рынок России на 50% состоит из китайских брендов», — озвучил статистику президент ассоциации в ходе презентации во время выступления на пресс-конференции «Россия Сегодня».
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Настоящий китайский внедорожник: лучше, чем Land Cruiser и Defender?

Один из слайдов презентации содержал информацию о том, что в целом по стране на текущий момент продается порядка 60 брендов из Китая. При этом отмечается, что почти треть, более 20 из этого количества, поставляется по неофициальным каналам.

По словам Подщеколдина, китайские компании поставили перед собой амбициозные планы на 2024 год. Согласно им, бренды из КНР намерены продать в России не менее 1,17 млн автомобилей. Для сравнения — по итогам 2023 года китайский автопром реализовал на российском рынке почти 550 тысяч экземпляров.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 300
18.01.2024
Фото:Depositphotos
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