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Из-за отсутствия в РФ дилеров Li Auto нельзя решить проблему с блокировкой машин — эксперт

Владельцы Li Auto в России столкнулись с блокировкой автомобилей после аварии

У гибридных автомобилей Li Auto китайского производства блокируется электронная система при срабатывании подушек безопасности во время ДТП или полной разрядке аккумулятора. С такой проблемой столкнулись владельцы этих автомобилей. Разбираемся, с чем еще можно столкнуться при эксплуатации высокотехнологичных машин.

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов рассказал, что автомобилисты стали обращаться по поводу восстановления доступа к управлению Li Auto после аварий.

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«Сейчас стали выясняться нюансы по марке Li Auto. Люди говорят, что если в машине сработают подушки безопасности во время аварии, она «превращается в кирпич». Ее могут починить внешне, но активировать заново нельзя, для этого машину нужно везти в Китай», — рассказал эксперт.

Стоит отметить, что в среднем стоимость кроссоверов Li Auto в России варьируется от 6,5 до 10 млн рублей в зависимости от комплектации. Пока непонятно, как будет развиваться ситуация, но в Китае компания Li Auto для стимулирования покупателей предлагает сдавать поврежденные автомобили дилеру и приобретать новые со скидкой.

«Может, это и хороший посыл, но не в России, где нет официальной дилерской сети, с этой ситуацией действительно надо разбираться», — подчеркивает основатель компании.

Поставщики запчастей для китайских электромобилей признают проблему с блокировкой Li Auto не только после ДТП, но и даже при разрядке 12-вольтового аккумулятора.

«Если подушки выстреливают, то машина действительно уходит в блокировку, и снять ее можно только при подключении диагностического оборудования и программного снятия данной ошибки. Проблема в том, что в России нет такого диагностического оборудования», — объясняет основатель компании Kazandigital Олег Туманов.

Некоторые автовладельцы рискуют и пробуют решить проблему дистанционно — обходным путем через китайского дилера. но не стоит забывать, что стороннее вмешательство может негативно сказаться на функционале технологичной электроники.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 19
19.01.2024
Фото:Wikimedia
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