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Выпуск моделей Lada Vesta, Granta и Niva возобновят в цветах кориандр и синий

Президент АВТОВАЗа рассказал, когда Lada появится в коричневом и синем цветах

Выпуск отечественных автомобилей Lada в коричневом и синем цветах кузова возобновится уже в 2024 году. Об этом сообщил президент компании АВТОВАЗ Максим Соколов.

«Да, в этом году мы ожидаем еще несколько оттенков в нашу цветовую гамму. Например, кориандр и синий для ряда наших автомобилей», — рассказал глава корпорации.
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В пресс-службе АВТОВАЗа подчеркнули, что имеются в виду модели Vesta, Granta и Niva. На текущий момент для всех моделей Lada доступен «ледниковый» белый цвет, а также черный «пантера». На выбор клиентов есть также Granta в серебристой «платине» и темно-сером «борнео». Модель Vesta тоже представлена в «платине», а Niva Travel и Niva Legend – в темно-зеленом цвете.

Напомним, АВТОВАЗ имеет производство в городах Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург. В настоящее время бренд состоит из четырех семейств: Vesta, Largus, Granta и Niva. По итогам 2023 года в России продано 352,6 тысячи автомобилей Лада, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
19.01.2024
Фото:Wikimedia
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