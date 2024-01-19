Очки дополненной реальности и цифровой тренер водителя — завершилась выставка CES 2024

Эти концепты с выставки CES 2024 будут использовать при создании авто будущего

На прошедшую в Лас-Вегасе выставку электроники CES 2024 автопроизводители и технологические компании, работающие в сфере автомобилестроения, привезли концепты, которые уже в обозримом будущем воплотятся в виде новаций в автомобилях.

В частности, компания BMW представила очки дополненной реальности XREAL Air 2. Надев их, водитель увидит навигационные сообщения, информацию об опасности, достопримечательностях и даже развлекательный контент. Кроме того, задолго до прибытия в пункт назначения водитель сможет увидеть информацию о перекрытых дорогах, авариях и даже выбоинах на асфальте.

Компания Continental Automotive презентовала дисплей Face Authentication Display, призванный посредством биометрического распознавания идентифицировать владельца и тех, у кого есть право управления конкретным автомобилем.

В Volkswagen анонсировали внедрение ChatGPT в будущие информационно-развлекательные системы, начиная с модели Mk8.5 Golf GTI. Голосовой помощник будет поддерживать систему VW – с автомобилем можно, например, разговаривать.

Система цифрового тренера водителей Lamborghini сможет отправлять записи заездов по трассам тренеру по вождению, и он в режиме реального времени даст обратную связь. При использовании биометрических данных система обеспечит более эффективное обучение водителя, а виртуальный помощник будет сообщать по ходу движения о состоянии силового агрегата и давать другие подсказки.

Компания Harman привезла в числе прочих систему Ready Vision, которая способна показывать информацию на нижней части лобового стекла и при помощи дополненной реальности проецировать навигацию на дорогу.

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Источник: quto.ru