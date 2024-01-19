Берем! Дисконт на самый надежный и выносливый кроссовер составляет 2 млн рублей

В России появился бензиновый кроссовер Honda CR-V по цене 3,35 млн рублей

Самый надежный и выносливый кроссовер по версии iSeeCars – Honda CV-R – стал доступнее российским покупателям. Сейчас его стоимость составляет 3,35 млн рублей, для сравнения: еще в декабре прошлого года за него просили 5,5 млн рублей.

Речь идет о бензиновом автомобиле, оснащенном турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 193 л.с., он сопряжен с вариатором и полным приводом. У гибридного кроссовера бензиновый атмосферник объемом 2,0 л и электромотор мощностью 184 л.с. Суммарная отдача силовой установки – 204 л.с.

Honda CV-R

В списке базовой комплектации есть светодиодная оптика, салон, отделанный кожей, и кожаный мультируль, медиасистема с крупным сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, задний парктроник с камерой заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, беспроводная зарядка для смартфона и 17-дюймовые литые диски.

Напомним, поставки Honda в РФ по официальным каналам прекратились в начале 2023 года. По мнению экспертов ресурса iSeeCars, кроссовер способен проехать более 400 тысяч км, не доставив проблем своему владельцу.

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Источник: avtonovostidnya.ru