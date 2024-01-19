Берем! Дисконт на самый надежный и выносливый кроссовер составляет 2 млн рублей
Самый надежный и выносливый кроссовер по версии iSeeCars – Honda CV-R – стал доступнее российским покупателям. Сейчас его стоимость составляет 3,35 млн рублей, для сравнения: еще в декабре прошлого года за него просили 5,5 млн рублей.
Речь идет о бензиновом автомобиле, оснащенном турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 193 л.с., он сопряжен с вариатором и полным приводом. У гибридного кроссовера бензиновый атмосферник объемом 2,0 л и электромотор мощностью 184 л.с. Суммарная отдача силовой установки – 204 л.с.
В списке базовой комплектации есть светодиодная оптика, салон, отделанный кожей, и кожаный мультируль, медиасистема с крупным сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, задний парктроник с камерой заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, беспроводная зарядка для смартфона и 17-дюймовые литые диски.
Напомним, поставки Honda в РФ по официальным каналам прекратились в начале 2023 года. По мнению экспертов ресурса iSeeCars, кроссовер способен проехать более 400 тысяч км, не доставив проблем своему владельцу.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: avtonovostidnya.ru
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!
Отзывы о Honda CR-V (1)
я не нашел
сплошное г за такие деньги!
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.