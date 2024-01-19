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Скоро в продаже: эти автомобили появятся на рынке России зимой 2024 года

Эксперты нашли главные новинки зимы 2024 года от производителей России и Китая

Российские и китайские производители предложат россиянам в 2024 году целый ряд новинок, некоторые из них появятся уже этой зимой.

В частности, бренд из КНР Dongfeng привезет кроссовер B-класса с индексом 500 и трехрядный кроссовер 600 – это модель 580 второго поколения. В продаже появится и купеобразный кроссовер 5, а также семиместный кроссовер 7.

Первой новинкой от китайской компании BAIC в России в 2024 году станет версия внедорожника BAIC BJ40 с дизельным мотором. Кроме этого, до России доедет рамный внедорожник BAIC BJ60. Новинка призвана заменить Kia Mohave и Toyota Land Cruiser Prado, а конкурентами автомобиля указываются Tank 500 и Haval H9.

Китайские новинки которые предложат россиянам в 2024 году.
Китайские новинки которые предложат россиянам в 2024 году.
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Российский бренд Evolute i-Jet предложит кроссовер i-Jet, он создан на базе китайского автомобиля Seres SF5. Россиянам будут доступны две модификации. Зимой состоится дебют кроссовера i-Space, построенного на базе китайского Dongfeng Fengon E5.

Китайская Voyah намерена презентовать модификации уже существующих моделей, в частности, спецверсию кроссовера Free. Бренд GAC из Китая готовит много новинок, одной из которых будет шикарный минивэн GAC M8.

Главная новинка от Geely – кроссовер Atlas с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 2,0 л и мощностью 200 л.с. Tank запустит продажи семиместной версии внедорожника 500 с гибридной силовой установкой.

Компания Jaecoo (суббренд Chery) готовит как минимум три автомобиля для россиян, первой станет модель с индексом J8. Новинка представляет собой большой кроссовер, который по функционалу и габаритам полностью идентичен Chery Tiggo 9.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia, фото производителей
Количество просмотров 2
19.01.2024
Фото:Wikimedia, фото производителей
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