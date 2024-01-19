Авторынку РФ грозит «перегрев» — дилерам придется снижать цены во избежание убытков

Эксперт нашел основание для снижения цен на машины из КНР в I квартале 2024 года

Переизбыток на авторынке России китайских автомобилей вынудит дилеров и производителей снижать цены или корректировать планы продаж. Об этом в ходе своего выступления на пресс-конференции заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

Он подчеркнул, что с учетом того, что по итогам 2023 года было реализовано менее 1,1 млн машин, наиболее оптимистичный прогноз на 2024 год — это 1,3 млн экземпляров.

«Если каждый производитель привезет больше автомобилей, чем может быть продано, для рынка это обернется войной скидок. И вроде бы это здорово, но это выльется в банкротства как отдельных компаний, так и дилеров», — предупредил глава ассоциации.

Подщеколдин констатировал, что рынку грозит «перегрев», он обусловлен, в том числе, отсутствием дешевых автокредитов. Для сравнения — раньше в кредит в России приобретался практически каждый второй автомобиль, напомнил Подщеколдин.

«У нас новый автомобиль сейчас стоит почти 3 млн рублей. Говорили, что не хватает машин, но не хватает дешевых машин. А за 3 млн рублей никто не купит столько машин, тем более с таким кредитованием, как сегодня», — отметил глава РОАД.

Подщеколдин выразил надежду, что китайские бренды скорректируют планы продаж на 2024 год в сторону уменьшения. С учетом прогноза емкости рынка в России могут оказаться «лишними» 500-600 тысяч машин, констатировал Подщеколдин.

Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев убежден, что для нормальной продажи достаточно запаса автомобилей на 1-1,5 месяца, хотя даже двухмесячный некритичен. Но это средние показатели, а сейчас у дилеров скопился уже трехмесячный сток.

«В первом квартале дилеры будут вынуждены давать скидки, чтобы распродать стоки автомобилей. Маржа на автомобилях 5-7%, и дилер сильно подвинуться не сможет, чтобы не торговать в убыток», — объясняет эксперт.

Вполне вероятно, что уже во втором квартале текущего года начнется ценовая конкуренция со стороны дистрибьюторов, подытожил Мосеев.

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Источник: gazeta.ru