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В компактный Lexus установили мотор от гоночной Тойоты

Lexus LBX Morizo RR оснастили мощным трёхцилиндровым двигателем от GR Corolla

Новый LBX Morizo RR получил 1,6-литровый турбированный двигатель G16E-GTS, который развивает мощность 300 л. с. и крутящий момент 400 Н·м. Этот двигатель также используется в GR Yaris и GR Corolla, но в Lexus его дополнили новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Lexus LBX Morizo RR
Lexus LBX Morizo RR

Трансмиссия с гидротрансформатором обеспечивает плавный и отзывчивый ход, а также позволяет полностью реализовать потенциал двигателя. Привод на все четыре колеса обеспечивает превосходную управляемость и устойчивость на дороге.

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Lexus LBX Morizo RR получил более жёсткую подвеску, чем обычная версия кроссовера. Это обеспечивает более спортивный характер управляемости.

Внешне Lexus LBX Morizo RR отличается от обычной версии кроссовера более агрессивным расширенным обвесом и 19-дюймовыми колёсами с низкопрофильными шинами.

Салон Lexus LBX Morizo RR выполнен в спортивном стиле. Сиденья получили более выраженную боковую поддержку, а рулевое колесо стало более толстым. Также автомобиль получил более продвинутую мультимедийную систему с большим сенсорным экраном.

Lexus пока не раскрывает информацию о сроках выпуска и цене Lexus LBX Morizo RR.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
Количество просмотров 2
20.01.2024
Фото:YouTube
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