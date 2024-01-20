В России теперь можно купить удлиненную версию Skoda Octavia

Удлиненная Skoda Octavia Pro предлагается российскими дилерами дешевле обычной

Skoda Octavia – один из самых популярных автомобилей на российском рынке. Чешская модель отличается стильным дизайном, высоким уровнем комфорта и надежностью. В 2022 году компания Skoda представила удлиненную версию Octavia Pro.

Skoda Octavia Pro

Skoda Octavia Pro отличается от обычной Octavia увеличенными габаритами. Длина кузова увеличилась на 64 мм и теперь составляет 4753 мм. Колесная база растянута на 44 мм до 2730 мм. Благодаря этому в салоне стало просторнее, особенно для пассажиров заднего ряда.

Skoda Octavia Pro

Дизайн Octavia Pro стал более динамичным и современным. Автомобиль получил новые фары, решетку радиатора и бамперы.

В плане техники Octavia Pro не отличается от обычной Octavia. Под капотом находится 1,4-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 секунды, а максимальная скорость составляет 217 км/ч.

Интерьер Skoda Octavia Pro

Skoda Octavia Pro предлагается в трех комплектациях: Active, Ambition и Style. Базовая комплектация Active включает в себя светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль и датчики парковки. В комплектации Ambition добавляются легкосплавные диски, мультимедийная система с 10,2-дюймовым экраном и навигацией, а также камера заднего вида. Топовая комплектация Style отличается кожаным салоном, подогревом передних и задних сидений, электроприводом сиденья водителя и панорамной крышей.

Цены на Skoda Octavia Pro начинаются от 2,745 млн рублей. За автомобиль в комплектации Ambition придется заплатить от 2,999 млн рублей, а за топовую версию Style от 3,249 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня