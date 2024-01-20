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В России теперь можно купить удлиненную версию Skoda Octavia

Удлиненная Skoda Octavia Pro предлагается российскими дилерами дешевле обычной

Skoda Octavia – один из самых популярных автомобилей на российском рынке. Чешская модель отличается стильным дизайном, высоким уровнем комфорта и надежностью. В 2022 году компания Skoda представила удлиненную версию Octavia Pro.

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro

Skoda Octavia Pro отличается от обычной Octavia увеличенными габаритами. Длина кузова увеличилась на 64 мм и теперь составляет 4753 мм. Колесная база растянута на 44 мм до 2730 мм. Благодаря этому в салоне стало просторнее, особенно для пассажиров заднего ряда.

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro
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Дизайн Octavia Pro стал более динамичным и современным. Автомобиль получил новые фары, решетку радиатора и бамперы.

В плане техники Octavia Pro не отличается от обычной Octavia. Под капотом находится 1,4-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 секунды, а максимальная скорость составляет 217 км/ч.

Интерьер Skoda Octavia Pro
Интерьер Skoda Octavia Pro

Skoda Octavia Pro предлагается в трех комплектациях: Active, Ambition и Style. Базовая комплектация Active включает в себя светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль и датчики парковки. В комплектации Ambition добавляются легкосплавные диски, мультимедийная система с 10,2-дюймовым экраном и навигацией, а также камера заднего вида. Топовая комплектация Style отличается кожаным салоном, подогревом передних и задних сидений, электроприводом сиденья водителя и панорамной крышей.

Цены на Skoda Octavia Pro начинаются от 2,745 млн рублей. За автомобиль в комплектации Ambition придется заплатить от 2,999 млн рублей, а за топовую версию Style от 3,249 млн рублей.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 1
20.01.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.

+2