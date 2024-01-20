«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году

Автостат решил назвать самый популярный автомобиль на российском вторичном рынке

Ford Focus второй раз занимает почетное место самого популярного подержанного автомобиля в России. Ранее в 2021 году он уже получал статус самого популярного автомобиля на вторичном рынке. В 2022 году Ford уступил место хэтчбеку LADA 2114.

Ford Focus 3

Согласно данным, за 2023 всего было куплено 119,8 тыс. подержанных Ford Focus. Отечественная LADA заняла второе место с результатом в 116,6 тыс. продаж. Следом идут корейцы Kia Rio и Hyundai Solaris продажи которых составили 110,5 тыс. и 110 тыс. соответственно. Последняя в пятерке списка оказалась Toyota Corolla с результатом в 102,4 тыс. экземпляров.

По сравнению с 2022 году в 2023 продажи в целом выросли и составили 5,7 млн б/у автомобилей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: «Автостат»