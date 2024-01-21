Эксперт назвал случаи, когда очистка авто от снега «влетит в копеечку»

Автоэксперт решил поделиться вариантами очистки автомобиля от снега и наледи

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин делится своими знаниями и советами о том, как правильно очистить машину от наледи, не нанося при этом вреда ее поверхностям.

Очистка авто от снега

Во-первых, Шапарин настаивает на том, что использование любых щеток или скребков категорически не рекомендуется. Он объясняет, что эти инструменты могут оставить царапины на лакокрасочном покрытии автомобиля, что не только испортит внешний вид машины, но и приведет к образованию коррозии в поврежденных местах.

Во-вторых, автоэксперт предостерегает от применения горячей воды для отогрева машины. Он подчеркивает, что резкий перепад температуры может вызвать трещины на автомобильных стеклах, что является весьма дорогостоящей проблемой.

По словам эксперта, лучшим решением для удаления наледи с автомобиля является использование электрообогрева лобового стекла, если таковой имеется. Это позволит обеспечить хорошую видимость и не повредит поверхности автомобиля.

В заключение, Шапарин рекомендует наиболее оптимальный способ очистки машины от снега и льда. Для этого необходимо включить обогрев лобового стекла, чтобы обеспечить видимость, а затем заехать в теплый бокс и провести мойку высокого давления, которая удалит всю оставшуюся наледь и грязь с автомобиля.

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Источник: Радио «Sputnik»