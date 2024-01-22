Минэкономики: на пути до курорта туристы всегда будут накормлены и на связи

Минэкономики и Минцифры улучшат качество связи вдоль дорог до курортов

Министерства экономики и цифрового развития России собираются улучшить качество связи вдоль дорог, ведущих к ключевым курортам страны, рассказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Он отметил, что состояние связи по дорогам «оставляет желать лучшего», и добавил, что целью сотрудничества его ведомства с Минцифры развития будет улучшение инфраструктуры мобильной связи с основными маршрутами, ведущими от мест проживания туристов до пунктов их назначения. Причем в первую очередь это касается обеспечения безопасности людей.

Замминистра подчеркнул, что помимо мобильной связи необходимо также развивать зоны придорожного сервиса с заправками, ресторанами, местами отдыха и техническим обслуживанием.

Чиновник пояснил, что необходимо согласовать развитие многофункциональных зон придорожного сервиса и сети мобильной связи с туристическими местами и зонами туристических притяжений, которые в настоящее время являются популярными или обещают стать перспективными.

Интерес к автомобильному туризму в России неуклонно растет. Согласно ВЦИОМ, за последние пять лет 39% россиян предпочли путешествие на автомобиле. А по прогнозам Минэкономразвития, к 2023 году потенциальное число автотуристов в стране достигнет 22 млн, а к 2030 году оно удвоится, достигнув 44 млн человек.

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Источник: ТАСС