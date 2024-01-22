#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отечественная Lada второй год подряд становится лидером продаж в Петербурге
22 января
Отечественная Lada второй год подряд становится лидером продаж в Петербурге
Авторынок Петербурга по итогам 2023 года вырос...
Состояние выживших в крушении самолета Falcon оценивается как удовлетворительное
22 января
Состояние выживших в крушении самолета Falcon оценивается как удовлетворительное
В Сети опубликовано видео с выжившими в...
Skoda Octavia Combi вошла в топ-7 легковушек, «незаметных» для ГИБДД
22 января
Skoda Octavia Combi вошла в топ-7 легковушек, «незаметных» для ГИБДД
Водителям решили рассказать, какие машины реже...

Лукашенко приказал «дружить с Китаем» в производстве авто и не «растопыриваться»

Лукашенко потребовал насытить рынок Белоруссии легковушками к 1 января 2025 года

Во время посещения предприятия «Белджи» в Борисовском районе белорусский лидер Александр Лукашенко потребовал от правительства и профильного министерства страны «кровь из носа» удовлетворить спрос населения на местные автомобили, передает агентство БелТА.

Он отметил, что в стране неплохо работают производства грузовиков, самосвалов, автобусов, но менее развито производство легковых авто.

«В этой линейке должен быть легковой автомобиль. Это для людей. Нам надо дойти до каждого человека. Это Джили. Очередь бешеная. Люди хотят покупать этот автомобиль. Главная задача правительства и министра — кровь из носа удовлетворить спрос».

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Китайские авто на фоне русской зимы – неужели всё так плохо?

Если спрос людей не удовлетворить, свято место пусто не бывает, придут конкуренты, отметил Лукашенко. Поэтому надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта.

Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Белджи»
Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Белджи»

Производство легковых машин в стране развивается, в основном, по двум направлениям: «Белджи» (Джили) и «Юнисон» (Хунцы).

Главное, не «растопыриться», не бросаться сейчас на все марки в мире, а то «Форд, Мерседес предложат, Тойота, и Ниссан, и другие». Белорусский президент отметил, что сегодня Китай надежный партнер, с Джили наладили сотрудничество, понятно, как работать, и нужно продолжать действовать в этом направлении.

«В Китае начинали как мы, собирали что-то "на коленке", а сегодня туда пришли ведущие компании мира. Но теперь это высокотехнологичное производство, с Китаем надо дружить, у них учиться и заимствовать все, что можно. Остается один вопрос – локализация», – отметил Лукашенко.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: БелТА/YouTube

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
22.01.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0