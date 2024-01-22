Лукашенко приказал «дружить с Китаем» в производстве авто и не «растопыриваться»

Лукашенко потребовал насытить рынок Белоруссии легковушками к 1 января 2025 года

Во время посещения предприятия «Белджи» в Борисовском районе белорусский лидер Александр Лукашенко потребовал от правительства и профильного министерства страны «кровь из носа» удовлетворить спрос населения на местные автомобили, передает агентство БелТА.

Он отметил, что в стране неплохо работают производства грузовиков, самосвалов, автобусов, но менее развито производство легковых авто.

«В этой линейке должен быть легковой автомобиль. Это для людей. Нам надо дойти до каждого человека. Это Джили. Очередь бешеная. Люди хотят покупать этот автомобиль. Главная задача правительства и министра — кровь из носа удовлетворить спрос».

Если спрос людей не удовлетворить, свято место пусто не бывает, придут конкуренты, отметил Лукашенко. Поэтому надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта.

Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Белджи»

Производство легковых машин в стране развивается, в основном, по двум направлениям: «Белджи» (Джили) и «Юнисон» (Хунцы).

Главное, не «растопыриться», не бросаться сейчас на все марки в мире, а то «Форд, Мерседес предложат, Тойота, и Ниссан, и другие». Белорусский президент отметил, что сегодня Китай надежный партнер, с Джили наладили сотрудничество, понятно, как работать, и нужно продолжать действовать в этом направлении.

«В Китае начинали как мы, собирали что-то "на коленке", а сегодня туда пришли ведущие компании мира. Но теперь это высокотехнологичное производство, с Китаем надо дружить, у них учиться и заимствовать все, что можно. Остается один вопрос – локализация», – отметил Лукашенко.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: БелТА/YouTube