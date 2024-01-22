Hyundai стремится в будущее на топливных элементах

Hyundai готовит новое поколение водородного автомобиля Nexo

Выставка CES больше славится своими инновационными гаджетами, но также выступает и площадкой для важных технологических анонсов в автомобильной индустрии. Hyundai воспользовалась этой возможностью, представив новые методы производства водорода, такие как Waste-to-Hydrogen (W2H) и Plastic-to-Hydrogen (P2H), превращающие наш мусор (как органический, так и промышленный) в экологически чистое топливо.

Компания подтвердила, что следующее поколение внедорожника Nexo на топливных элементах (FCEV) будет выпущено в 2025 году. Задержка выпуска была связана с технологическими проблемами, но благодаря партнерству с W.L. Gore & Associates и новым полимерным электролитным мембранам новый Nexo снова на подходе.

Эскизы нового Nexo, появившиеся в Сети в сентябре 2022 года, показывают динамичный дизайн, вдохновленный Tucson и электрическим внедорожником Hyundai Ioniq 7. Расположенная спереди светодиодная полоса DRL во всю ширину салона, как и низко расположенные основные фары, имитируют элементы последних моделей Sonata и минивэна Staria.

Эскизы Hyundai Nexo

Технические характеристики топливных элементов пока неизвестны, но ожидается их значительное улучшение по сравнению с теми, что были использованы в первом поколении автомобиля. Существующий Nexo имеет запас хода 611 км, а у нового он ожидается до 800 км.

Несмотря на наличие конкурентов, таких как iX5 от BMW и Mirai от Toyota, Nexo чувствует себя довольно вольготно в сегменте водородных автомобилей, хотя многие эксперты все еще считают автомобили на водороде рискованным видом транспорта для владения из-за неразвитой заправочной инфраструктуры.

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Источник: Carscoops