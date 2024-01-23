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Премьера новинки Chery состоится в апреле на Пекинском автосалоне
В Сеть слили шпионские снимки нового кроссовера...

Премьера новинки Chery состоится в апреле на Пекинском автосалоне

В Сеть слили шпионские снимки нового кроссовера Chery

Бренд Chery в настоящее время тестирует на трассах новый кроссовер, которому присвоили индекс Т28. Полностью информация о технических характеристиках будет обнародована весной, а сейчас в Сеть слили шпионские снимки.

На снимках изображен кузов прототипа в камуфляжной пленке, хотя можно рассмотреть узкие фары и, частично — рисунок решетки радиатора. Отмечается, что узор на задних стойках очень напоминает Chery Tiggo 9.

Chery T28
Chery T28
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По имеющейся предварительной информации, T28 и Tiggo 9 созданы на платформе T2X, но новинка предполагается немного крупнее, и увеличение будет достигаться за счет колесной базы.

Примечательно, что после появления свежих снимков появились разночтения. Например, на последних фото изображен тот же автомобиль, который уже попадал в объективы камер в конце 2023 года. Тогда же инсайдеры утверждали, что речь идет о модели T8, которая будет выпускаться под отдельным брендом – Fenqyun (Amulet).

Отмечается, что уже через пару месяцев будет официальная информация от производителя, который запланировал премьеру новинки весной. В частности, дебют состоится в апреле в рамках Пекинского автосалона, хотя китайские производители обычно делятся подробностями накануне.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Chery и autohome.com.cn
23.01.2024
Фото:Chery и autohome.com.cn
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