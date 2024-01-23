Новый китайский кроссовер удивил кузовом

Changan придумал новый тип кузова для кроссовера

Мы уже привыкли к кроссоверам и кросс-купе. Теперь будем привыкать к новому типу кузова – кросс-купе-пикапу. И это будет приятно, так как результат получился красивым и практичным.

Qiyuan E07

Новый кузов получился благодаря уникальному решению Changan Automobile, старейшего китайского производителя автомобилей. Но продаваться будет под новым брендом – Qiyuan.

Qiyuan E07

Модель получила название E07, и на фото вы видите не концепт или прототип, а серийную версию кроссовера.

Qiyuan E07

Внешне Qiyuan E07 выглядит как кросс-купе с покатой линией крыши. Но его можно использовать как пикап благодаря сдвижному заднему стеклу.

Qiyuan E07

Владельцам Qiyuan E07 достаточно сдвинуть часть крыши вперед, чтобы открыть грузовой отсек – у автомобиля отдельная задняя дверь, которая открывается независимо от выдвижной задней секции.

Пока неизвестно, отделен ли у серийной модели салон от грузового отсека (у концепта он не имел перегородки), но, по логике, пассажиры должны быть защищены от непогоды во время перевозки крупногабаритных грузов.

Кросс-купе-пикап будет полностью электрическим. Версия попроще получила один мотор мощностью 338 л.с. Полноприводная версия оснащается дополнительным мотором мощностью 252 л.с., в результате чего общая мощность достигает 590 л.с.