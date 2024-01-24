Жил в гараже и обворовывал другие (видео)

В Ярославле поймали автослесаря, ездившего в соседние города грабить гаражи

Сотрудники уголовного розыска Костромской области поймали подозреваемого в многочисленных кражах 60-летнего жителя Ярославля. Мужчину обвиняют в хищениях из гаражей, причем раньше он уже несколько раз был судим и отбывал наказание за аналогичные преступления.

«Полицейские предварительно установили, что в родном городе подозреваемый занимался ремонтом автомобилей, оборудовав мастерскую в собственном гаражном боксе. Там же он и проживал. Однако помимо легального заработка злоумышленник промышлял хищениями колес, электроинструментов и других ценных вещей», – сообщила пресс-служба УМВД России по Костромской области.

Источник уточняет, что на собственном автомобиле предприимчивый гражданин приезжал в города Нерехту и Волгореченск Костромской области, дожидался ночи и вскрывал гаражи местных, ломая замки ножницами по металлу. Брал все, что можно было продать, складировал в своем автосервисе. Судя по видео, чужой электроинструмент пользовался особой любовью «дельца».

Установлено, что он вскрыл как минимум шесть автобоксов на территории Костромской области, ущерб оценен в 220 тысяч рублей. Кроме того, мужчина признался еще в двух таких же кражах в своем родном регионе. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. К счастью, похищенное имущество по большей части удалось изъять и передать владельцам.

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Источник: МВД Медиа