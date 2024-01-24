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По этой причине водители часто сталкиваются с плохой управляемостью автомобиля зимой

Автоэксперт нашел основные проблемы автовладельцев в зимнее время

Скопившийся за колесными дисками снег может стать причиной проблем с трансмиссией. Поэтому в зимнее время автовладельцы часто обращаются на СТО с жалобами на вибрации руля и плохую управляемость автомобиля. Об этом рассказал автоэксперт Александр Гоман.

«Снег может также намерзать на рычагах, рулевых механизмах. Именно поэтому в снегопады растет спрос на диагностику ходовой части. Хотя причина довольно часто в намерзшем льде», — объясняет специалист.
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Гоман обратил внимание, что после очистки от снега коммунальными службами магистралей города возрастает риск повреждения автомобиля различным мусором. Он загребается техникой и остается на дороге и обочине, при этом металлический мусор или «взрыхленные» спецтехникой камни могут попасть в лобовое стекло и фары. Поэтому для маршрута лучше выбирать расчищенные дороги и при этом соблюдать скоростные ограничения.

«Люди, живущие за городом, пытаясь выбраться из снежного плена, могут спалить сцепление или фрикционы АКПП. Такое случается и с городскими жителями, когда плохо чистят дворы. Чтобы выехать с парковки, автовладельцам приходится выжимать из машины все. Здесь довольно просто перестараться и получить трансмиссионные проблемы», — предупреждает эксперт.

К проблемам в зимнее время относится и повреждение лакокрасочного покрытия, особенно в мегаполисах, где против гололеда используют химические реагенты. Чтобы поддерживать покрытие кузова в хорошем состоянии, нужно следовать принципу «профилактика лучше лечения», подчеркивает Гоман. Поэтому машину нужно мыть, желательно на автомойке, и регулярно проверять состояние кузова.

Водители зачастую не соблюдают дистанцию, отчего происходят аварии, в которых повреждаются передние и задние бамперы, фонари и фары. Из-за плохой очистки дворов от снега под бампер при парковке пабивается снег, который буквально коксуется в лед из-за тепла силового агрегата. Необходимо вовремя счищать весь скопившийся снег, чтобы избежать проблем, подытожил эксперт.

Источник: inkazan.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
24.01.2024
Фото:Unsplash
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