Подвели итоги: насколько сократился экспорт машин из Японии

В 2023 году из Японии в Россию завезли 212 тыс. автомобилей (меньше на 3,7%)

Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в 2023 году сократился на 3,7%, согласно данным японского Минфина. Общее количество экспортированных легковушек составило 212 тыс. штук, экспорт грузовиков и автобусов снизился на 42,7%, а поставки запчастей и комплектующих уменьшились на 48,4%.

Сокращение поставок автомобилей и комплектующих во второй половине года связано с введением санкций, которые вступили в силу с 9 августа 2023 года. Они запрещают экспорт в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра, электромобилей и гибридных машин.

Решение о введении ограничений было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций, которые Москва признала нелегитимными.

В июле, перед вступлением санкций в силу, экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос на 53% по сравнению со средним показателем за последний год.

Эксперты объясняли этот резкий рост поставок тем, что покупатели стремились ввезти как можно больше автомобилей до ужесточения ограничений.

Торговый представитель РФ в Токио Наталья Стапран ранее заявила, что все складывается таким образом, что японским автопроизводителям после ухода будет сложно вернуться на российский рынок. Освободившиеся ниши к тому времени уже займут конкуренты.

Введение запрета на экспорт автомобилей в Россию также сказалось на внутреннем рынке Японии, приведя к снижению цен. Там вынуждены искать новые рынки сбыта, эта ситуация не удовлетворяет ни автопроизводителей, ни продавцов автомобилей.

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Источник: ТАСС