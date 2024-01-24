Подвели итоги: насколько сократился экспорт машин из Японии
Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в 2023 году сократился на 3,7%, согласно данным японского Минфина. Общее количество экспортированных легковушек составило 212 тыс. штук, экспорт грузовиков и автобусов снизился на 42,7%, а поставки запчастей и комплектующих уменьшились на 48,4%.
Сокращение поставок автомобилей и комплектующих во второй половине года связано с введением санкций, которые вступили в силу с 9 августа 2023 года. Они запрещают экспорт в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра, электромобилей и гибридных машин.
Решение о введении ограничений было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций, которые Москва признала нелегитимными.
В июле, перед вступлением санкций в силу, экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос на 53% по сравнению со средним показателем за последний год.
Эксперты объясняли этот резкий рост поставок тем, что покупатели стремились ввезти как можно больше автомобилей до ужесточения ограничений.
Торговый представитель РФ в Токио Наталья Стапран ранее заявила, что все складывается таким образом, что японским автопроизводителям после ухода будет сложно вернуться на российский рынок. Освободившиеся ниши к тому времени уже займут конкуренты.
Введение запрета на экспорт автомобилей в Россию также сказалось на внутреннем рынке Японии, приведя к снижению цен. Там вынуждены искать новые рынки сбыта, эта ситуация не удовлетворяет ни автопроизводителей, ни продавцов автомобилей.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: ТАСС
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!