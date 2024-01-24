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Volkswagen представил обновленный Golf

VW Golf с ДВС дебютировал с кнопками, прибавкой мощности и улучшенными гибридами

Volkswagen представил очередной Golf, который в этом году отмечает свое 50-летие и станет последней версией с двигателем внутреннего сгорания.

Mk8.5 Golf не совсем новый автомобиль, это фейслифтинг версии Mk8, выпущенной еще в 2019 году. У того Гольфа было много достоинств, но было у него и несколько досадных промахов, особенно в эргономике салона, которые исправлены в обновленной модели.

Golf начального уровня будет оснащаться бензиновым мотором 1.5 TSI мощностью 114 или 147 л.с., оба агрегатированы шестиступенчатой механической коробкой передач. Умеренно-гибридная версия того же двигателя, получившая название 1.5 eTSI, имеет те же варианты мощности, но поставляется только с семиступенчатой DSG.

Есть в линейке и более мощный 2.0 TSI с 201 л.с., он также работает в паре с семиступенчатой DSG.

Дизельные двигатели TDi также представлены в линейке с базовым вариантом 114 л.с. и более мощным – 147 л.с. Первый агрегатируется шестиступенчатой механикой, второй – семиступенчатой DSG.

Плагин-гибрид начального уровня выдает те же 201 л.с., что и раньше, а более спортивный GTE – 268 л.с., оба работают в паре с шестиступенчатой DSG. Мощность GTE выросла на 26 л.с., но больший интерес представляет улучшение версии PHEV. Энергоемкость батареи подзаряжаемого гибрида возросла с 10,6 до 19,7 кВтч, увеличив, тем самым, запас хода только на электротяге с 61 до 100 км.

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Исправляя недочеты Mk8, Volkswagen внес изменения в интерьер, заменив сенсорные кнопки на руле на обычные, улучшив экраны информационно-развлекательной системы и пересмотрев систему управления температурой в салоне. Также добавлены новые опции, включая функцию голосового помощника и возможность въезда и выезда с парковки с использованием смартфона.

Базовая комплектация Golf уже включает бесключевой доступ, датчики парковки, круиз-контроль и светодиодные фары.

Продажи обновленного Гольфа в Европе начнутся уже этой весной.

Источник: Сarscoops.com

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
24.01.2024
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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