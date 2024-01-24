#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
5 лет или 100 тысяч км — проверить гарантию можно на специальном сервисе
24 января
5 лет или 100 тысяч км — проверить гарантию можно на специальном сервисе
В России запущен сервис проверки гарантии на...
Mercedes-AMG ONE
24 января
Экс-гонщик Формулы 1 ждал больше шести лет гибридный гиперкар Mercedes-AMG ONE
Гонщик Ф-1 Кристиан Алберс купил гиперкар...
Электромобили не смогут конкурировать с бензиновыми авто — эксперт все объяснил
24 января
Электромобили не смогут конкурировать с бензиновыми авто — эксперт все объяснил
Эксперт решил объяснить, почему в РФ...

Сеть из 80 салонов Mercedes-Benz может быть передана в одни руки

В Mercedes-Benz нашли объяснение возможной продажи 80 автосалонов в ФРГ

Руководство компании Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи всех 80 автосалонов в Германии разным дилерам с целью оптимизации процесса продажи продукции. Об этом заявили в пресс-службе немецкого автопроизводителя.

Ранее в СМИ ФРГ появилась информация со ссылкой на собственные источники, что концерн планирует продать все свои салоны на территории страны.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Надежный кроссовер 4х4 за 1,5 млн рублей – 4 варианта для большой семьи
«После очень положительного опыта на различных европейских рынках мы теперь также изучаем возможность более независимой организации принадлежащих концерну филиалов в Германии, и не исключена их продажа опытным и известным дилерским группам», — объяснили в пресс-службе.

Свое решение о возможной продаже производитель объясняет необходимостью оптимизировать процесс традиционных структур продаж «в эпоху цифровизации и электромобильности».

«Цель Mercedes-Benz AG – сохранить в этой области успех продаж в долгосрочной перспективе. Поэтому было принято решение о всесторонней проверке структур собственной розничной сети», — уточнили в компании.

Если решение о продаже будет принято, для всех имеющихся точек найдут компетентных покупателей. Также в компании допускают, что вся сеть будет передана в одни руки. При этом в руководстве заверили, что увольнять порядка 8 тысяч сотрудников и закрывать 80 точек не будут.

Источник: ria.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
24.01.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0