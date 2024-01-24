Сеть из 80 салонов Mercedes-Benz может быть передана в одни руки

В Mercedes-Benz нашли объяснение возможной продажи 80 автосалонов в ФРГ

Руководство компании Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи всех 80 автосалонов в Германии разным дилерам с целью оптимизации процесса продажи продукции. Об этом заявили в пресс-службе немецкого автопроизводителя.

Ранее в СМИ ФРГ появилась информация со ссылкой на собственные источники, что концерн планирует продать все свои салоны на территории страны.

«После очень положительного опыта на различных европейских рынках мы теперь также изучаем возможность более независимой организации принадлежащих концерну филиалов в Германии, и не исключена их продажа опытным и известным дилерским группам», — объяснили в пресс-службе.

Свое решение о возможной продаже производитель объясняет необходимостью оптимизировать процесс традиционных структур продаж «в эпоху цифровизации и электромобильности».

«Цель Mercedes-Benz AG – сохранить в этой области успех продаж в долгосрочной перспективе. Поэтому было принято решение о всесторонней проверке структур собственной розничной сети», — уточнили в компании.

Если решение о продаже будет принято, для всех имеющихся точек найдут компетентных покупателей. Также в компании допускают, что вся сеть будет передана в одни руки. При этом в руководстве заверили, что увольнять порядка 8 тысяч сотрудников и закрывать 80 точек не будут.

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Источник: ria.ru