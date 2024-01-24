Chery готовит совершенно новый кроссовер

Чери выпустит новый кроссовер с 2-литровым турбодвигателем

В Сети появились снимки замаскированного кроссовера Chery. И это не обновление какой-либо модели производителя, а совершенно новый кроссовер.

Кроссовер Chery T18FL4

Его кодовое название пока выглядит так: T18FL4. Новый автомобиль, вероятно, поступит в продажу в сентябре 2024 года. Кстати, немного раньше, в апреле, у Чери выйдет другой новый кроссовер, который пока известен под кодовым названием T28.

Кроссовер Chery T18FL4

Скорее всего, передняя часть нового T18FL4 получит фамильную решетку радиатора. Также кроссовер получит большие горизонтальные фары и спойлер в нижней части переднего бампера.

Кроссовер Chery T18FL4

Видно, что тестируемый автомобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания. Согласно слухам, это бензиновый турбомотор 2.0Т, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Позже появятся и гибридные версии этого кроссовера.

В салоне на центральной консоли размещен парящий экран управления медиасистемой и настройками автомобиля, а за рулевым колесом видна такая же парящая цифровая панель приборов.

Под центральным экраном расположены панель беспроводной зарядки, подстаканники, отделения для хранения вещей, воздуховоды. Рычага коробки передач не видно – возможно, его заменяют кнопки.