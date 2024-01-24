Chery готовит совершенно новый кроссовер
В Сети появились снимки замаскированного кроссовера Chery. И это не обновление какой-либо модели производителя, а совершенно новый кроссовер.
Его кодовое название пока выглядит так: T18FL4. Новый автомобиль, вероятно, поступит в продажу в сентябре 2024 года. Кстати, немного раньше, в апреле, у Чери выйдет другой новый кроссовер, который пока известен под кодовым названием T28.
Скорее всего, передняя часть нового T18FL4 получит фамильную решетку радиатора. Также кроссовер получит большие горизонтальные фары и спойлер в нижней части переднего бампера.
Видно, что тестируемый автомобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания. Согласно слухам, это бензиновый турбомотор 2.0Т, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Позже появятся и гибридные версии этого кроссовера.
В салоне на центральной консоли размещен парящий экран управления медиасистемой и настройками автомобиля, а за рулевым колесом видна такая же парящая цифровая панель приборов.
Под центральным экраном расположены панель беспроводной зарядки, подстаканники, отделения для хранения вещей, воздуховоды. Рычага коробки передач не видно – возможно, его заменяют кнопки.
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