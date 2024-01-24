Частник или официальный дилер — как россияне выбирают продавца автомобиля

Автоэксперт нашел причину, по которой россияне выбирают официальных дилеров

Присутствие на авторынке нечестных продавцов вынуждает покупателей делать выбор в пользу официальных дилеров, предоставляющих гарантии от производителей. Об этом рассказал автоэксперт Никита Бетман.

Стоит отметить, что изменения на рынке авто в той или иной степени отразились на предпочтениях россиян. Сейчас повышенным спросом пользуются новые машины, продающиеся в автосалонах. На их долю пришлось в 2,6 раза больше покупок за год.

Согласно данным «Автостата», за 2023 год в России реализовано 1 058 708 новых легковых автомобилей, это на 69% больше, чем годом ранее. По мнению Бетмана, востребованность автомобилей на первичном рынке вполне объяснима.

«Рынок подержанных автомобилей наполнен нечестными на руку дилерами, есть огромный риск нарваться на плохой автомобиль. Люди делают выбор в сторону официального дилера, и покупают новые автомобили с гарантией», — объясняет эксперт.

Комментируя информацию о том, что спрос на рынке вырос в 2,6 раза в сравнении с прошлым годом, Бетман объяснил это совокупностью нескольких факторов.

«Во-первых, покупатель понимает, что в нынешней ситуации его новый автомобиль через год будет стоить столько же, сколько сейчас, и он ничего не потеряет, при этом будет ездить на новом автомобиле с гарантией. Во-вторых, раньше не было таких сильных колебаний цен на рынке, какие мы видим сегодня», — объясняет автоэксперт.

К тому же, люди элементарно боятся не успеть купить автомобиль до новой волны подорожаний, резюмировал Бетман.

Напомним, россияне в декабре 2023 года потратили на покупку новых автомобилей 384,7 млрд рублей. А финансовая емкость авторынка к концу года составила 3,13 трлн рублей.

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Источник: aif.ru