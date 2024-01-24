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В планах Sinomach — продавать в России по 10 тысяч автомобилей ежегодно

Sinomach решил открыть в России сеть автосервисов под собственным брендом

Руководство китайского холдинга Sinomach рассматривает возможность открыть в России автосервисы под собственным брендом. Об этом пишут СМИ со ссылкой на представителя российского офиса компании Чжана Сяо.

«В Китае наша компания Sinomach занимается не только продажей автомобилей, есть много дополнительных услуг, таких как автосервисы и автострахование. Если у нас будет успех с первой деятельностью в России (дистрибуция автомобилей), то мы организуем автосервисы и автострахование», — пояснил господин Сяо.
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На российский рынок компания Sinomach вышла в 2023 году с автомобилями под брендом Oting. В качестве первой модели россиянам был предложен внедорожник Paladin. Его длина составляет 4882 мм, размер колесной базы – 2850 мм. Под капотом внедорожника — турбомотор Mitsubishi 4K31 объемом 2,0 л мощностью 228 л.с. (360 Нм) и восьмиступенчатый автомат ZF. Автомобиль оснащен системой полного привода с тремя режимами блокировки дифференциала. Передняя подвеска — двухрычажная независимая, задняя — многорычажная зависимая. В базовой версии Paladin моноприводный.

Производитель ставит перед собой планы продавать в ближайшие три года по 10 тысяч машин ежегодно, в руководстве выражают надежду, что эти планы успешно реализуются.

Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Sinomach
Количество просмотров 1
24.01.2024
Фото:Sinomach
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