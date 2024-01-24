Самые неожиданные и провальные краш-тесты 2023

5 машин, которые опаснее при ДТП, чем кажется

Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS) регулярно публикует видео своих краш-тестов на YouTube. И некоторые из них набирают гораздо больше просмотров, чем прочие. И дело не только в том, что это, как правило, популярные модели или долгожданные новинки, а в том, что результаты тестов оказались неожиданными. А точнее, неожиданно плохими. Вот топ-5 разочарований 2023 года.

1. Rivian R1S 2023 года – самый дорогой автомобиль в этом списке и единственный электромобиль. Этот пикап в США очень ждали, а потому внимательно следили за всеми новостями о нем. И каково было разочарование, когда за фронтальное столкновение с частичным перекрытием R1S получил оценку «плохо» (marginal).

2. Но до пикапов, тем более электрических, российским автомобилистам дела нет. А вот до обновленной Toyota Camry 2023 года – есть. Как и Rivian, японский седан при фронтальном столкновении с частичным перекрытием показал себя тоже плохо (marginal).

3. Обновленный Ford Maverick ответил на вопрос: может ли маленький пикап быть безопасным? Ответ звучит так: в случае боковых столкновений – приемлемо (acceptable).

4. Volvo позиционируется как одна из самых безопасных автомобильных марок в мире, поэтому, когда один из ее автомобилей не проходит краш-тест, это повод для толков. Именно это и произошло с Volvo XC60. Он получил оценку «приемлемо» (acceptable) – подвело боковое столкновение.

5. Toyota Grand Highlander – одна из главных новинок компании в 2023 году. И это видео набрало больше всего просмотров. Highlander – идеальный выбор для больших семей, а это означает, что его покупатели высоко ценят уровень безопасности. Новости неутешительные – уровень безопасности при фронтальном столкновении с частичным перекрытием приемлемый.