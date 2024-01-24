Сборка РФ и «зимний» пакет, дешевле 3 млн рублей — старт продаж кроссовера уже в феврале

Kaiyi анонсировала продажи нового кроссовера X7 Kunlun от 2,97 млн рублей

Флагманский кроссовер X7 Kunlun от бренда Kaiyi уже в феврале поступит в продажу на российском рынке. Производство четвертой по счету модели Kaiyi с декабря прошлого года наладили на заводе «Автотор» в Калининграде. Цены на автомобиль стартуют от 2,997 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

«Kaiyi X7 Kunlun – мощный, технологичный автомобиль с яркой запоминающейся внешностью. Кроссовер построен на интеллектуальной платформе i-FA собственной разработки компании и наглядно демонстрирует достижения Kaiyi в области интеллектуального автомобилестроения. Кроме того, кроссовер идеально подготовлен для эксплуатации в России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Kaiyi X7 Kunlun

Kaiyi X7 Kunlun будет доступен с двумя турбодвигателями объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 186 л.с. и 238 л.с. соответственно. Оба силовых агрегата сочетаются с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT. В базовой версии автомобиль оснащен светодиодной оптикой, панорамной крышей с электроприводом, у багажника есть электропривод и функция бесконтактного открытия. В салоне сенсорный дисплей мультимедиа диагональю 14,6 дюймов, сиденья из кожи, «зимний пакет» с подогревом всех сидений и рулевого колеса, система камер кругового обзора и многое другое.

Цена кроссовер Kaiyi X7 Kunlun с объемом двигателя 2,0 литра в комплектации Luxury составляет 3,475 млн рублей. В списке оснащения: система автоматического дальнего света, 20-дюймовые легкосплавные диски, цифровая приборная панель 12,3 дюймов, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка, вентиляция передних сидений, продвинутая аудиосистема с 8 динамиками и др.

Kaiyi X7 Kunlun

Обе версии имеют набор систем активной безопасности в базовой комплектации, включая автоматическую систему помощи при вождении уровня L1+, круиз-контроль, систему контроля полосы движения, систему контроля слепых зон, камеры кругового обзора, систему автоматической парковки, системы помощи при спуске и подъеме.

Габариты Kaiyi X7 Kunlun: 4710х1964х1705 мм, размер колесной базы – 2800 мм. Багажник пятиместного кроссовера объемом 546 л, но его можно увеличить до 1566 л, сложив сиденья второго ряда.

Бренд Kaiyi вышел на российский рынок в 2023 году, на текущий момент в продаже есть седан E5, компактные городские кроссоверы Х3 и X3 Pro. Выпуском всех моделей занимается завод «Автотор» в Калининграде.

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Источник: пресс-служба Kaiyi