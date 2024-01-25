США и ЕС в проигрыше: доля Китая на глобальном авторынке достигает 80%

The Economist: Запад обеспокоен первым местом Китая в мире по экспорту авто

Автомобили китайского производства становятся популярными не только в России, но и по всему миру. Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, национальный экспорт за 2023 год составил рекордные 5,26 млн машин. В The Wall Street Journal назвали такой успех «тектоническим сдвигом». По разным оценкам, доля Китая на глобальном рынке достигает 80%. В The Economist пишут, что политический истеблишмент Запада всерьез обеспокоен китайской экспансией.

«С 2016 года по 2022-й правительство выделило 57 млрд долларов на поддержку производства автомобилей с гибридными и электрическими двигателями, а с 2023-го действует программа налоговых льгот и субсидий», — отметили в ГК «АвтоСпецЦентр».

Что касается электромобилей — у китайцев они дешевле примерно на 20% американских и европейских аналогов. По мнению экспертного сообщества, у Китая есть серьезное преимущество в виде новаций и технологий. Покупателям импонирует более производительный, включая запас хода и мощность, автомобиль с множеством опций премиум-класса.

Гендиректор компании «БериАвто» Ислам Альсултанов обращает внимание, что, благодаря привлечению зарубежных специалистов, Китай создает уникальный дизайн, автомобили соответствуют международным стандартам и вкусам. Например, над электрокроссовером Sea Lion 07 от BYD трудился бывший главный дизайнер Audi и Lamborghini Вольфганг Эггер. Цена на электрические BYD стартует от 12 тысяч долларов, а Tesla стоит минимум 39 тысяч долларов.

«Рост популярности китайских моделей — серьезная угроза для автопрома других стран, особенно в сегменте электромобилей. Китайцы активно инвестируют в разработку систем автономного вождения. Агрессивная маркетинговая стратегия и способность быстро адаптироваться к требованиям рынка делают их серьезными конкурентами на мировой арене», — констатирует Альсултанов.

Несмотря на долгую историю и внушительную армию поклонников у брендов из Европы, достойное качество и доступные цены делают машины из Китая конкурентоспособными, особенно на развивающихся рынках. Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших трех-пяти лет китайский автопром увеличит свою долю на глобальном рынке в два раза.

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Источник: ria.ru