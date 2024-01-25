Водителям объяснили, чем чревата заправка авто топливом сомнительного качества

Эксперт объяснил, в каких случаях доверху залитый бак грозит автомобилю поломкой

Все споры о том, что заправлять бак автомобиля «под завязку» опасно, не имеют под собой оснований. Такое мнение выразил руководитель одного из сетевых сервисов. Он объяснил, почему возникают такие дискуссии и может ли автомобиль сломаться из-за неправильной заправки.

При проектировании автомобилей производители предусматривают, что топливные баки могут быть заправлены полностью. Благодаря этому топливная система функционирует более эффективно, а также снижается риск засора топливного насоса и уменьшается износ агрегатов. При этом не возникает проблем с подачей топлива и срок службы ДВС продлевается.

«Опасность кроется только в том случае, если топливо начинает вытекать из полного бака, особенно если крышка бака ненадежно закрыта. В таких случаях даже возможно возгорание. Тем не менее, вероятность такого сценария крайне низка. Подобные проблемы могут возникнуть, если система вентиляции топливного бака неисправна», — объясняет собеседник издания.

Но если автомобиль своевременно и регулярно обслуживается, таких проблем возникнуть не должно. Поэтому заполненный до отсечки бак не доставит никаких проблем, убежден эксперт. Но бывают ситуации, когда не стоит заправлять бак полностью, речь идет о случайных заправочных станциях и сомнительного качества топливе, подчеркивает специалист.

Если на заправке отсутствует рекомендуемое для двигателя топливо, в таких случаях тоже стоит воздержаться от полной заправки и ограничиться минимальным количеством бензина, резюмирует эксперт.

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Источник: njcar.ru