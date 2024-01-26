Эксперты автоотрасли нашли причину проблем на авторынке России в 2024 году

«Китайцы» завоевали авторынок РФ в 2023 году на фоне стремительно растущих цен

Автомобильный рынок России в 2023 году претерпел глобальные изменения, и позитивными их назвать нельзя. Такое мнение выразил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин во время пресс-конференции 18 января.

Ежегодно в России покупают, в среднем, порядка 7,5 млн новых автомобилей, и на протяжении последних нескольких лет, по оценке РОАД, эти показатели снижаются. В 2023 году в РФ продали почти 8,3 млн легковых машин, из них новых — только 1,15 млн, это на 60% лучше, чем в 2022-м, но на треть хуже, чем, к примеру, 10 лет назад. По мнению Подщеколдина, это обусловлено экономическими причинами.

Главной проблемой ушедшего года стали рост ставок утильсбора, ослабление рубля, а также неоднократное повышение ключевой ставки Центробанка РФ, считает глава РОАД. Как итог: стоимость импортированных автомобилей и автокредитов выросла. Это серьезная проблема, предупреждает Подщеколдин.

С начала 2023 года цены на автомобили отечественного производства выросли на 44%, а на китайские – на 30%, уточнил Подщеколдин. В январе 2023 года российский автомобиль стоил в среднем 865 тысяч рублей, а к январю 2024 его цена достигла 1,25 млн рублей. «Китайцы» подорожали, в среднем, с 2,5 до 3,25 млн рублей. Глава РОАД считает, что основной причиной стало ослабление рубля: если в январе 2023 года доллар стоил 70 рублей, то к августу его цена поднималась до 100 рублей.

В РОАД прогнозируют, что в 2024 году дилеры продадут от 1,1 до 1,3 млн новых легковых автомобилей. Планы автопроизводителей выше примерно на полмиллиона. Российские производители намерены реализовать порядка 500 тысяч новых легковых автомобилей, китайские – 1,17 млн. В РОАД считают такие планы нереалистичными.

«Новый автомобиль сегодня стоит почти 3 млн. По такой цене никто не купит столько машин. На рынке есть дефицит, но машин не хватает дешевых. И это проблема предстоящего года», — резюмирует глава РОАД.

Подщеколдин считает, что в первом же квартале дилеры будут вынуждены предлагать скидки, потому что «надо расчищать склады».

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Источник: dp.ru