В России начались официальные продажи кроссовера Geely Atlas

Новый Geely Atlas: объявлен старт продаж, цены – от 3 194 990 рублей

Сегодня, 26 января, во всех дилерских центрах Geely в России начались продажи кроссовера Atlas в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport.

Автомобиль нового поколения базируется на новой платформе – CMA, которая разработана совместно с Volvo.

Автомобиль оснащен новым 2-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, мощностью 200 л. с. и крутящим моментом 325 Н.м. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым преселективным автоматом с двойным «мокрым» сцеплением.

Уже в начальной версии Luxury у автомобиля светодиодная оптика, 19-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, интерактивный 13,2-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа с функцией дублирования экрана смартфона и поддержкой Bluetooth и беспроводная зарядка для смартфонов.

Цены на новинку начинаются от 3 194 990 рублей, в версии Flagship за кроссовер попросят 3 394 990 рублей, Flagship Sport обойдется в 3 494 990 рублей.

У нового Geely Atlas в России не будет полного привода.

Кстати, «За рулем» уже успел протестировать новинку и отмечает яркий, вполне европейский дизайн модели, чем-то даже напоминающий Kia Sportage. Подмечены и минусы – обилие черного глянца смотрится уже старомодно, цифры на приборной панели слишком мелкие, а некоторые настройки не вполне интуитивны. Подробности – в нашем видео.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Geely