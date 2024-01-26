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В России начались официальные продажи кроссовера Geely Atlas

Новый Geely Atlas: объявлен старт продаж, цены – от 3 194 990 рублей

Сегодня, 26 января, во всех дилерских центрах Geely в России начались продажи кроссовера Atlas в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport.

Автомобиль нового поколения базируется на новой платформе – CMA, которая разработана совместно с Volvo.

Автомобиль оснащен новым 2-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, мощностью 200 л. с. и крутящим моментом 325 Н.м. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым преселективным автоматом с двойным «мокрым» сцеплением.

Уже в начальной версии Luxury у автомобиля светодиодная оптика, 19-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, интерактивный 13,2-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа с функцией дублирования экрана смартфона и поддержкой Bluetooth и беспроводная зарядка для смартфонов.

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Кроссовер Geely Atlas нового поколения: объявлены рублёвые цены

Цены на новинку начинаются от 3 194 990 рублей, в версии Flagship за кроссовер попросят 3 394 990 рублей, Flagship Sport обойдется в 3 494 990 рублей.

У нового Geely Atlas в России не будет полного привода.

Кстати, «За рулем» уже успел протестировать новинку и отмечает яркий, вполне европейский дизайн модели, чем-то даже напоминающий Kia Sportage. Подмечены и минусы – обилие черного глянца смотрится уже старомодно, цифры на приборной панели слишком мелкие, а некоторые настройки не вполне интуитивны. Подробности – в нашем видео.

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Источник: Geely

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Geely
Количество просмотров 1
26.01.2024
Фото:Geely
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