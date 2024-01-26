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Кроссовер Jaecoo J8 скоро появится на российском рынке

Полноприводный кроссовер Jaecoo J8 представят в России в двух комплектациях

Китайская Jaecoo объявляет о скором выходе на российский рынок флагманского кроссовера J8, который сейчас завершает этап сертификационных испытаний. Автомобиль представят в комплектациях Active и Supreme.

В России новинка будет оснащаться 2-литровым турбированным мотором мощностью 249 л. с. и автоматической коробкой передач DCT7. Полноприводный автомобиль получит регулируемую по жесткости подвеску CDC.

У автомобиля 20-дюймовые алюминиевые литые диски, светодиодная оптика, внешняя декоративная подсветка и большая панорамная крыша с люком. Салон обит кожей Nappa, а кресла водителя и переднего пассажира оснащены электрорегулировками и массажем.

Уже в начальной комплектации Jaecoo J8 оснащен обогревом руля, зеркал, ветрового стекла, форсунок омывателя и сидений. За температуру в салоне отвечает управляемый голосом двухзонный климат-контроль, есть беспроводная зарядка и множество источников питания и USB-разъемов.

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Стало понятно, кому подражают китайцы. И это не VW

В автомобиле интерактивный изогнутый экран диагональю 24,6 дюйма с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Покупателям предложат пять цветов окраски на выбор, предусмотрено двухцветное оформление кузова и две расцветки салона – черная и коричневая.

В настоящее время линейка производителя на российском рынке представлена среднеразмерным кроссовером Jaecoo J7, цена которого начинается от 2 699 900 рублей.

Напомним, Jaecoo — это подбренд Omoda, принадлежащей Chery. В модельной линейке только кроссоверы, а их дизайн не выглядит типично китайским — это своеобразный синтез с элементами от Range Rover, Jeep и т.д.

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Источник: Jaecoo

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
26.01.2024
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