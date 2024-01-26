Я не за рулем! Случай с пьяным водителем в Красноярском крае

Нетрезвый водитель из Красноярска пытался убедить инспекторов, что он пассажир

В полицию Красноярского края поступило сообщение о том, что из села Маганск в сторону Красноярска движется Toyota Camry, водитель которой нетрезв. На сигнал отреагировали сотрудники ДПС, заметили указанную машину на трассе и попробовали остановить, однако водитель подчиняться не захотел и попытался скрыться.

Впрочем, пыл его играл недолго. В скором времени гражданин предпочел закончить погоню, остановить машину и... перелезть на заднее сиденья. Подоспевшим инспекторам он попытался втолковать, что он всего лишь пассажир... Однако потом 27-летний красноярец все же признался, что управлял автомобилем, сообщает источник.

«По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 0,95 мг/л этилового спирта. В ходе разбирательства выяснилось, что в августе 2019 года он привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, за что был лишен водительского удостоверения на один год и шесть месяцев, а по окончании срока ограничения не восстановил документ», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На мужчину составлено несколько протоколов, машина помещена на штрафстоянку. Кроме того, против нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортом в состоянии опьянения) и избрана мера в виде подписке о невыезде.

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Источник: МВД Медиа