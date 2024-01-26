Джип угодил в водоворот – видео
Что может скрываться под лужами – страшилка для водителей
В Ванкувере (Канада) водителю и пассажиру Jeep Patriot повезло: они выбрались невредимыми из машины, когда та провалилась в яму, внезапно появившуюся на перекрестке.
Кэтлин Бикнелл и ее бойфренд Кевин направлялись домой, и вдруг их автомобиль нырнул в яму под лужей и мгновенно погрузился в воду.
«Это было как в кино, как будто ты в кино, – говорит Бикнелл. – Мы повернули на Вашингтон-стрит и, как только свернули, сразу же угодили в яму, как на американских горках, а салон машины тут же начал заполняться водой».
Из-за давления воды водителю и пассажиру было трудно открыть двери Patriot, но, к счастью, Бикнелл и ее бойфренд смогли выбраться через окна. Выбравшись из машины, Бикнелл тут же позвонила в службу спасения, после чего ей оставалось только смотреть, как Jeep все глубже погружается в воду.
Причиной аварии стал прорыв водопровода, который теперь ремонтируют.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Кирилл Панов
Фото:Youtube
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26.01.2024
Фото:Youtube
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