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Нешуточные баталии на аукционе сделали этот немолодой Порше дороже нового

Раритетный Porsche 911 Turbo 1996 года с пробегом около 200 км уйдет с молотка

Цена этого Porsche 911 Turbo превысила стоимость новенькой машины в полтора раза и составляет 352 тысячи долларов за пять дней до окончания торгов.

Ключевыми факторами, делающими этот автомобиль особенно ценным для фанатов марки, являются редкость и состояние – экземпляр относится к последней серии 911 Turbo под номером 993, отличающуюся моторами с воздушным охлаждением.

Porsche 911 Turbo
Porsche 911 Turbo
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Почему нужно греть мотор – 4 исключительно зимние причины

Porsche 911 Turbo 1996 года оснащен 3,6-литровым наддувным мотором, который развивает внушительную мощность в 408 л. с. и работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и дифференциалом повышенного трения. В комплектацию входят 18-дюймовые колесные диски, электролюк, электрорегулировка и подогрев передних сидений, а также климат-контроль и 6-дисковый CD-чейнджер, размещенный в багажнике.

Как и любой подобный немолодой автомобиль, этот Porsche 911 Turbo прошел некоторые работы по ремонту, включая перекраску крышки переднего багажника и заднего спойлера, замену выхлопной системы и даже установку новых турбокомпрессоров. По словам продавца, автомобиль имел только одного владельца, что только подчеркивает его уникальность и привлекательность.

Источник: Bring A Trailer

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Porsche
27.01.2024
Фото:Porsche
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