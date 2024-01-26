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Автомобиль Saina от иранского бренда SAIPA может стать самым доступным на рынке России

Представитель дистрибьютора SAIPA рассказал о возможной сборке авто в Татарстане

Производство автомобилей иранского бренда SAIPA могут наладить на заводе в Татарстане. Об этом рассказал представитель официального дистрибьютора компании «Лаки Кэренси».

«В феврале мы вместе с делегацией от SAIPA летим в Татарстан по приглашению той стороны обсуждать вопросы по локализации сборки», — сообщил представитель компании.
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При этом собеседник издания умолчал, о каком конкретно заводе идет речь. Кроме того, в «Лаки Кэренси» заверили, что в настоящее время ведутся переговоры с заводом «Юнисон» в Белоруссии по возможной локализации выпуска иранских машин.

В доказательство сказанного, представитель дистрибьюторской фирмы показал корреспонденту издания страницы из соответствующего соглашения. Примечательно, что никаких подписей сторон в документе не было.

Напомним, продажи двух моделей иранского бренда SAIPA стартуют в России в 2024 году. Иранцы везут в нашу страну кросс-хетч Quik c бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 87 л. с., он может работать совместно с пятиступенчатой коробкой передач или вариатором.

Также состоится дебют седана Saina, автомобиль построен на той же платформе, что и Quik. Под капотом седана тот же силовой агрегат, что и у кросс-хэтча. Покупателям предложат варианты с МКП и вариатором. Отмечается, что Saina станет самой доступной моделью SAIPA на российском рынке.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
26.01.2024
Фото:Wikimedia
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