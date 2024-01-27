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Новый внедорожник Ford Bronco составит конкуренцию Tank и BYD

Новое поколение внедорожника Ford Bronco официально выйдет в Китае 29 января

Ford Bronco представляется как усовершенствованный внедорожник среднего размера, готовый к самым экстремальным условиям. Информация о новинке была обнародована Министерством промышленности и информационных технологий.

Ford Bronco
Ford Bronco

Китайская версия Ford Bronco соответствует американскому прототипу, однако на передней решетке автомобиля расположена дополнительная надпись Ford, символизирующая его производство совместным предприятием JMC-Ford. На данный автомобиль установлены шины R17 AT от Goodyear. Помимо этого, он оснащен жесткой крышей, широкими колесными арками, прочными бамперами и большим клиренсом. Габариты модели составляют 4825 х 2070 х 1990 мм, а колесная база равна 2950 мм.

Ford Bronco
Ford Bronco
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В салоне автомобиля можно обнаружить знакомый селектор коробки передач, подстаканники, большой сенсорный экран и трехспицевый руль с фирменным значком, которые встречаются и в американской версии.

Ford Bronco будет оснащаться двигателем Changan-Ford объемом 2,3 литра, который обладает мощностью 275 л. с. и крутящим моментом 455 Н·м. Это главное отличие китайской версии от американской, так как базовая модель Bronco в США оснащена 2,7-литровым V6 двигателем, развивающим 315 л. с. Такое изменение было сделано для снижения стоимости автомобиля, и исходя из последних данных, его базовая комплектация будет доступна по цене от 41 300 долларов.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Ford, IT Home
Количество просмотров 1
27.01.2024
Фото:Ford, IT Home
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