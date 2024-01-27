Россияне стали чаще брать подержанные автомобили в кредит

В России в два раза выросло число кредитов на подержанные автомобили

Согласно данным исследования «Открытия Авто», в 2023 году доля кредитов, выданных на покупку подержанных автомобилей, составила 15% от общего объема продаж этой категории техники. Это в два раза больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составлял всего 8%.

По мнению экспертов, рост продаж автомобилей с пробегом в кредит обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это нехватка на рынке новых автомобилей, вызванная перебоями в поставках и ростом цен. Во-вторых, привлекательные условия кредитования, предлагаемые банками. В-третьих, растущий спрос на подержанные автомобили со стороны населения, которое все больше осознает преимущества покупки автомобиля с пробегом.

Однако Вячеслав Якубчик, начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов «Росбанка Авто», считает, что доля подержанных авто, взятых в кредит, будет сокращаться. Это связано с тем, что рынок постепенно будет насыщаться новыми автомобилями. В то же время, как отмечают в Росбанке, на данный момент за неполный январь, доля кредитов на автомобили с пробегом составляет 23,5% от общих выдач.

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Источник: Коммерснтъ