За эти машины кто-то заплатил миллионы евро

Топ-20 самых дорогих автомобилей, выставленных на аукцион в 2023 году

Ferrari, Bugatti, Mercedes-Benz... Чьи автомобили ценятся сегодня дороже всех других? На этот вопрос легко ответить, изучив данные аукционов.

Например, самым дорогим автомобилем в мире стал Ferrari 250/330 GTO 1962 года. В ноябре 2023 года кто-то купил ее более чем за 47 миллионов евро. Другой рекорд автомобиля – самая высокая в мире стартовая цена.

К слову, Ferrari занимает лидирующие позиции на коллекционном рынке, а модель 250 1960-х годов остается одной из самых популярных: 14 из 20 самых дорогих автомобилей, проданных на аукционах в 2023 году, были из Маранелло, а шесть из них – это модели 250.

Ниже вы найдете фотографии самых дорогих машин в мире, с указанием марки, модели, года выпуска и цены.

Ferrari 250/330 GTO (1962 г.в.): 47 147 721 евро

Ferrari 412P (1967 г.в.): 27 588 324 евро

Mercedes-AMG Petronas F1 W04 (2013 г.в.): 17 156 646 евро

Ferrari 250 GT SWB California Spider (1962 г.в.): 16 454 514 евро

Ferrari 250 LM (1964 г.в.): 15 771 200 евро

Ferrari 312 PB (1972 г.в.): 12 042 500 евро

Jaguar XKSS (1957 г.в.): 12 041 111 евро

Bugatti Chiron (2022 г.в.): 9 792 500 евро

Mercedes CLK-GTR Roadster (2002 г.в.): 9 332 887 евро