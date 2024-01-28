Volkswagen выпустит абсолютно новый внедорожник
Шеф-дизайнер подразделения коммерческих автомобилей Volkswagen Альберт Кирцингер опубликовал изображение автомобиля в своих соцсетях, где видно, что машина будет оснащена экспедиционным багажником, шноркелем, светодиодными фарами и грязевыми шинами с глубоким протектором.
Если модель получит зеленый свет для серийного производства, она будет оснащена 3-литровым турбодизельным V6 двигателем мощностью 296 л. с. Коробка передач будет автоматической.
Новый Volkswagen Amarok будет длиннее на 96 мм по сравнению с предыдущей моделью, достигая 5350 мм. Колесная база также увеличится на 173 мм и составит 3270 мм. Автомобиль будет доступен в двух вариантах: с четырехдверной двойной кабиной и с двухдверной одинарной кабиной.
Volkswagen позиционирует Amarok как пикап премиум-класса, поэтому покупатели смогут заказать автомобиль с дополнительными функциями, такими как музыкальная система Harman Kardon, кресла с электрорегулировкой и мультимедийные системы с сенсорными экранами диагональю от 8 до 12 дюймов.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Motor1
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!
Отзывы о Volkswagen Amarok (1)
Комфортный автомобиль, почти легковой. Если сесть в него с завязанными глазами и потом их открыть, то не сразу поймёшь, что находишься в пикапе. Очень экономичный, с хорошей управляемостью. Тёплый зимой, но только при наличии автономки, т.к. при температурах ниже минус 40 двигатель в движении сильно охлаждается (примерно до 65 град. С). Очень экономичный дизель. При аккуратной езде на одном баке можно проехать 1000 км.
Слишком легковой, пикап 4*4 - белошвейка. Тяжёлое бездорожье не для него, часто приходится менять элементы подвески. Внедорожные зубастые шины тоже не для него: сайлент-блоки и рычаги подвески станут расходными материалами. Топливная аппаратура очень чувствительна к качеству топлива. Большой минус - отсутствие клавишей механической блокировки замков дверей, только электрическая. Так что если сел АКБ, машину вы не замкнёте.
На фирме 8 Амароков. Машина не создана лазить по грязи. Её удел - отечественные дороги с непредсказуемым качеством. При установке дополнительных обвесов, больших дисков колёс можно хорошо покрасоваться среди знакомых. Машина для пикников и, может быть, коттеджных посёлков.