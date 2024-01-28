Volkswagen выпустит абсолютно новый внедорожник

Volkswagen планирует выпустить новую модель внедорожника на базе пикапа Amarok

Шеф-дизайнер подразделения коммерческих автомобилей Volkswagen Альберт Кирцингер опубликовал изображение автомобиля в своих соцсетях, где видно, что машина будет оснащена экспедиционным багажником, шноркелем, светодиодными фарами и грязевыми шинами с глубоким протектором.

Новый Volkswagen Amarok

Если модель получит зеленый свет для серийного производства, она будет оснащена 3-литровым турбодизельным V6 двигателем мощностью 296 л. с. Коробка передач будет автоматической.

Новый Volkswagen Amarok будет длиннее на 96 мм по сравнению с предыдущей моделью, достигая 5350 мм. Колесная база также увеличится на 173 мм и составит 3270 мм. Автомобиль будет доступен в двух вариантах: с четырехдверной двойной кабиной и с двухдверной одинарной кабиной.

Volkswagen позиционирует Amarok как пикап премиум-класса, поэтому покупатели смогут заказать автомобиль с дополнительными функциями, такими как музыкальная система Harman Kardon, кресла с электрорегулировкой и мультимедийные системы с сенсорными экранами диагональю от 8 до 12 дюймов.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Motor1