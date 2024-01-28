#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В автосфере можно найти денежную вакансию даже без опыта работы
28 января
В автосфере можно найти денежную вакансию даже без опыта работы
hh.ru перечислил высокооплачиваемые вакансии в...
В эти регионы России поток туристов за год вырос сильнее всего
28 января
В эти регионы России поток туристов за год вырос сильнее всего
Эксперты признали Северный Кавказ самым...
Стоит ли переплачивать за «улучшенный» бензин?
28 января
Стоит ли переплачивать за «улучшенный» бензин?
Автоэксперт признал, что переплата за...

Volkswagen выпустит абсолютно новый внедорожник

Volkswagen планирует выпустить новую модель внедорожника на базе пикапа Amarok

Шеф-дизайнер подразделения коммерческих автомобилей Volkswagen Альберт Кирцингер опубликовал изображение автомобиля в своих соцсетях, где видно, что машина будет оснащена экспедиционным багажником, шноркелем, светодиодными фарами и грязевыми шинами с глубоким протектором.

Новый Volkswagen Amarok
Новый Volkswagen Amarok

Если модель получит зеленый свет для серийного производства, она будет оснащена 3-литровым турбодизельным V6 двигателем мощностью 296 л. с. Коробка передач будет автоматической.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Почему нужно греть мотор – 4 исключительно зимние причины

Новый Volkswagen Amarok будет длиннее на 96 мм по сравнению с предыдущей моделью, достигая 5350 мм. Колесная база также увеличится на 173 мм и составит 3270 мм. Автомобиль будет доступен в двух вариантах: с четырехдверной двойной кабиной и с двухдверной одинарной кабиной.

Volkswagen позиционирует Amarok как пикап премиум-класса, поэтому покупатели смогут заказать автомобиль с дополнительными функциями, такими как музыкальная система Harman Kardon, кресла с электрорегулировкой и мультимедийные системы с сенсорными экранами диагональю от 8 до 12 дюймов.

Источник: Motor1

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 1
28.01.2024
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Amarok (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Amarok  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Комфортный автомобиль, почти легковой. Если сесть в него с завязанными глазами и потом их открыть, то не сразу поймёшь, что находишься в пикапе. Очень экономичный, с хорошей управляемостью. Тёплый зимой, но только при наличии автономки, т.к. при температурах ниже минус 40 двигатель в движении сильно охлаждается (примерно до 65 град. С). Очень экономичный дизель. При аккуратной езде на одном баке можно проехать 1000 км.

Недостатки:

Слишком легковой, пикап 4*4 - белошвейка. Тяжёлое бездорожье не для него, часто приходится менять элементы подвески. Внедорожные зубастые шины тоже не для него: сайлент-блоки и рычаги подвески станут расходными материалами. Топливная аппаратура очень чувствительна к качеству топлива. Большой минус - отсутствие клавишей механической блокировки замков дверей, только электрическая. Так что если сел АКБ, машину вы не замкнёте.

Комментарий:

На фирме 8 Амароков. Машина не создана лазить по грязи. Её удел - отечественные дороги с непредсказуемым качеством. При установке дополнительных обвесов, больших дисков колёс можно хорошо покрасоваться среди знакомых. Машина для пикников и, может быть, коттеджных посёлков.

+2