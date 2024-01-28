Популярный американский кроссовер омолодили

GM представила в США кроссовер Chevrolet Equinox 2025-го модельного года

Дизайн нового Equinox 2025 сочетает в себе элементы от моделей Chevrolet Traverse и Trailblazer. Спереди автомобиль оснащен новой решеткой радиатора и агрессивными фарами головного света. Сзади появились более узкие фонари и наклонная вперед задняя стойка с черной вставкой. Такое дизайнерское решение создает эффект парящей крыши.

Chevrolet Equinox 2025

В салоне Equinox 2025 появились две панели с 11-дюймовыми экранами. Один из них используется в составе цифровой панели приборов, а второй в составе медиасистемы. Рычаг переключения передач перенесен на подрулевой рычаг. Под дисплеем медиасистемы расположен блок клавиш для управления климатической системой.

Chevrolet Equinox 2025

Equinox 2025 обладает мощностью 175 л. с. В базовой переднеприводной версии 1,5-литровый двигатель сочетается с вариатором, а в топовой полноприводной – с 8-ступенчатым «автоматом». Для комплектаций RS и Activ предусмотрен переключатель режимов движения «Обычный» и «Снег». Режим Off-Road доступен только для версий с полным приводом.

Интерьер Chevrolet Equinox 2025

Также в новом Equinox 2025 появилась комплектация Activ. Данная внедорожная комплектация оснащена 17-дюймовыми колесными дисками.

Стоит отметить, что автомобиль оснащен комплексом систем безопасности и помощи водителю Chevy Safety Assist.

Цены на Chevrolet Equinox 2025 пока не объявлены, но ожидается, что они будут выше, чем у нынешней модели. Старт продаж кроссовера запланирован на конец 2024 – начало 2025 года.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Motor1