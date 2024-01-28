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Дилер заменил клиенту машину, которая оказалась битой

Челябинский автодилер заменил клиенту Exeed TXL с признаками кузовного ремонта

Житель Челябинска столкнулся с неприятной ситуацией после приобретения автомобиля Exeed TXL. При попытке сдать авто в трейд-ин были обнаружены следы кузовного ремонта, ранее незамеченные автовладельцем. Это привело к снижению стоимости автомобиля на 500 000 рублей, что вызвало недовольство покупателя.

Exeed TXL
Exeed TXL

Спустя некоторое время официальный дилер марки Exeed и автолюбитель достигли соглашения, которое устроило обе стороны. Автосалон согласился поменять битый Exeed TXL на новый Chery Tiggo 7 Pro Max, добавив к сделке доплату в размере 1,1 млн рублей.

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Комментируя эту ситуацию, представитель автосалона заявил, что компания приложила все усилия для разрешения конфликта и удовлетворения требований клиента. Главная задача заключалась в том, чтобы избежать негатива, который мог повредить репутации как дилера, так и бренда Exeed.

Стоит отметить, что случай с челябинским автодилером является далеко не единичным. Подобные ситуации периодически возникают и в других городах России.

Источник: Carsweek

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Exeed
Количество просмотров 1
28.01.2024
Фото:Exeed
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